Главы стран Евросоюза примут решение об ужесточении принципов приема и возвращения мигрантов в ЕС. Изменение подхода к миграционной политике — главная цель саммита Евросоюза, который сегодня пройдет в Брюсселе. Известно, что на рассмотрение будут представлены совместные предложения президента Европарламента (ЕП) Антонио Таяни и представителя ООН по миграционным делам Луизы Арбор (документ имеется в распоряжении «Известий»). По мнению политиков, особое внимание стоит уделить усилению безопасности на границах государств и непосредственно в центрах приема беженцев.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ЕП, во время подготовки доклада Антонио Таяни и Луиза Арбор сосредоточились главным образом на вопросах введения дополнительных мер против нелегальных мигрантов, которые различными маршрутами попадают в Европу с Ближнего Востока и из Северной Африки.

— П олитики сконцентрировались на усилении охраны на границах и в пунктах приема беженцев из-за увеличения потока нелегалов . Также было предложено вести детальную статистику прибывших на территорию ЕС и отслеживать их нахождение в странах блока. Авторы высказались за необходимость чаще проводить встречи по миграционной повестке для разработки программ урегулирования миграционного кризиса. Эти меры должны привести к максимальной интеграции европейских стран в решении проблемы беженцев, — сообщил «Известиям» источник в ЕП.

В пресс-службе Европейского совета сообщили, что особое внимание будет уделено решению миграционного кризиса и Brexit. Ранее глава высшего политического органа ЕС Дональд Туск попросил лидеров государств максимально серьезно отнестись к обсуждению миграционной политики и уделить особое внимание вопросу финансирования служб охраны.

-— Ожидается, что в ходе саммита определится новый вектор миграционной политики. Все главы стран-членов объединения смогут представить собственные политические проекты. Важное место в переговорах отводится усилению служб пограничной и береговой охраны. Отдельно будет обсуждаться возвращение беженцев на родину, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Европейского совета.

Согласно статистике, предоставленной «Известиям» Евросоветом, в 2016 году государства-члены ЕС сообщили о 511 тыс. незаконно прибывших беженцев. Несмотря на то, что этот показатель значительно ниже статистики за 2015 год (около миллиона прибывших), ситуация на границах все еще остается сложной, а количество мигрантов продолжает расти.

По мнению европейских политиков, столь незначительные шаги со стороны Брюсселя способны лишь отсрочить новый виток острого миграционного кризиса в Европе.

— Снижение потока беженцев, о котором регулярно пишут европейские СМИ, — лишь попытка властей успокоить граждан, — сказал «Известиям» депутат ЕП от Чехии Йиржи Машталка. — Без принятия радикальных мер ситуация с беженцами после одного саммита точно не изменится.

По словам директора Центра Европейских исследований НИУ-ВШЭ Тимофея Бордачева, декларативными заявлениями и косметическими мерами страны ЕС не смогут всерьез переломить вектор и преодолеть последствия прежней миграционной политики.