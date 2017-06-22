В конце июля в Ростовской области начнет работу первый в регионе комплекс централизованной системы сбора и обеззараживания медицинских отходов. Там будет проводиться обезвреживание паром под давлением, а затем измельчение.

Как информирует RostovGazeta, такая технология приведет к пятикратному сокращению объема отходов, что позволит улучшить экологическую ситуацию в области. Измельченные отходы на завершающей стадии переработки упакуют и захоронят.

Комплекс расположен в юго-восточной промышленной зоне Мясниковского района. Также в июле планируется закончить установку блока очистки химических отходов на «Тагмете».