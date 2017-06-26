Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает вариант полного дерегулирования деятельности стивидоров (компаний, занимающихся погрузкой и разгрузкой судов), которые построили порты за свой счет. Об этом «Известиям» сообщил заместитель руководителя ФАС Александр Редько, курирующий сферу транспорта.

Процесс дерегулирования тарифных ставок на услуги стивидоров (погрузка, разгрузка и хранение) начался в 2010 году. С его стартом резко вырос объем частных инвестиций в портовую инфраструктуру, однако в 2016 году ФАС обратила внимание на значительный рост тарифов и установление цен на услуги в валюте. Глава службы Игорь Артемьев заявлял, что в антимонопольном ведомстве обсуждают возвращение к тарифному регулированию в портах. Первым шагом стало введение мониторинга цен на услуги. При этом, как пояснил «Известиям» источник в ФАС, «многие стивидоры со своими обязанностями по регулярному предоставлению информации не справились». Тем не менее компаниям удалось договориться с ФАС о том, что регулирование отрасли вводиться не будет.

— Была идея ввести антимонопольное регулирование в отношении стивидорной деятельности, но мы договорились, что этого не будет, — рассказал источник «Известий» в отрасли.

Заместитель руководителя ФАС Александр Редько, курирующий транспортную отрасль, в беседе с «Известиями» подтвердил эту информацию.

— Существуют стивидоры, работающие на созданной государством инфраструктуре и получающие сверхприбыль, и стивидоры, которые построили всё за свой счет или взяли валютные займы. Мы рассматриваем вариант полного дерегулирования деятельности последних, — заявил Александр Редько.

Что касается перевода тарифов в рубли, то «абсолютное большинство стивидоров это требование уже выполнили», подчеркнул замглавы ФАС. По его словам, «лишь некоторые участники рынка демонстрируют заметное упорство». Стивидоры, имеющие валютные займы, готовы перевести ставки в рубли после их погашения, отметил Александр Редько.

Решение ФАС не вводить регулирование отрасли вызвало позитивную реакцию на рынке. Официально стивидорные компании комментировать действия антимонопольной службы отказались, однако источник «Известий» в отрасли заявил, что это можно назвать «аппаратной победой».

Несмотря на то что перевод тарифов в рубли может снизить рентабельность, участники рынка готовы на это пойти.

— Понятно, что есть поручение президента и его нужно исполнять. Все же уже прошли через перевод в рубли — например, сотовые операторы. Мы ожидаем, что это будет примерно с нового года, — заявил источник «Известий» в одной из крупнейших стивидорных компаний.

По словам Александра Редько, своими действиями ФАС призывает компании стать более прозрачными.

— Опубликовать данные о тарифах в интернете, обеспечить недискриминационный доступ к услугам — всё это есть в предписаниях, выданных ФАС, — отметил замглавы ведомства.

Ранее ФАС занималась подготовкой проекта приказа «Об утверждении методических указаний по вопросу установления тарифов на услуги по погрузке и выгрузке, хранению грузов, услуги буксиров в морских портах РФ», напомнил управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов. Проект приказа был разработан, но так и не вступил в силу.

— Возможно, появились серьезные разногласия с другими ведомствами — например, с Минтрансом, который полагает, что возврат к ценовому регулированию приведет к критическому снижению выручки стивидорных компаний, — предположил юрист.

Однако делать выводы об аппаратной победе стивидоров в случае дерегулирования рано — до тех пор, пока не будет официального заявления со стороны ведомства, добавил он.

В июне прошлого года ФАС провела мониторинг цен на услуги по погрузке и выгрузке грузов в морских портах в 2013–2016 годах. По итогам исследования Новороссийский морской торговый порт (НМТП) и три компании группы Global Ports получили предписание перечислить в бюджет 16,8 млрд рублей как средства, полученные благодаря использованию монопольного положения. Тогда же Global Ports и НМТП инициировали судебные разбирательства.