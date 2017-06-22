Частные инвесторы вложили 760 млн рублей в развитие туризма города Сарапул. На эти же цели направили 300 млн рублей в рамках федеральной целевой программы «Развитие въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации»

Сейчас реализована первая очередь реконструкции городской набережной. На благоустройство потратили более 35 млн рублей. За время ремонта объект озеленили и установили светильники. Как сообщает ИА «Сусанин», глава Сарапула Александр Ессен благодарен тем, кто поверил в развитие туристической отрасли города и в перспективность этого направления.

В предстоящие месяцы работы по благоустройству прилегающей к набережной территории будут продолжены. Также обсудят возможность создания на прибрежных островах СПА-центра, детского парка и рыбоводческого хозяйства.