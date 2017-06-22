Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией по отправке их военных в Сирию. Информацию подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Депутат подчеркнул, что в настоящий момент идет проработка этого вопроса, решение пока не принято, передает «РИА Новости».

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российские и турецкие военные могут разместиться в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

Кроме того, турецкий политик отметил, что со стороны России поступило предложение привлечь военных Казахстана и Киргизии к работе в зонах деэскалации.