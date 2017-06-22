Обрушение части конструкции подземного перехода в Курске могло спровоцировать ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Инцидент произошел в четверг, 22 июня, в переходе по улице Энгельса в районе остановки общественного транспорта «Река Сейм». Разрушенной оказалась верхняя часть подпорной стены лестничного марша перехода. Также были повреждены металлические ограждения. По предварительной версии, причиной обрушения тоннеля могло стать ДТП на этом участке, сообщает KurskCity.ru. К настоящему времени переход уже очистили от мусора.

Администрация города выясняет обстоятельства и причины данного происшествия