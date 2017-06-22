В Театре Российской армии возобновили показ спектакля на стихи Константина Симонова «С тобой и без тебя». Постановка народного артиста России Александра Бурдонского, ушедшего из жизни в мае этого года, приурочена к очередной годовщине начала войны и посвящена жене Симонова — знаменитой киноактрисе Валентине Серовой.

Она была третьей супругой поэта, и по праву считалась его музой: ею вдохновлены написанные в 1941 году знаменитые строки «Жди меня, и я вернусь...» и выпущенный годом позже лирический сборник «С тобой и без тебя». Его-то Александр Бурдонский и взял за основу своей камерной истории, дополнив стихами о войне.

Зрители сидят в три ряда прямо на сцене, артисты занимают вторую половину и часть зрительного зала. Реквизит включает традиционный набор: ящики из-под патронов, маскировочная сетка... Актеры в военной форме отдыхают у костра на привале — курят самокрутки и пишут письма любимым. С одной стороны сцены высится скучающий фонарь, с другой — расположился небольшой ансамбль: пианист, гитарист да скрипач.

На помосте, протянутом в зрительный зал, восседает в кресле сама Валентина Серова — ее играет Людмила Татарова-Джигурда. Актрисе достались почти все вокальные номера спектакля: в постановку включены известные песни на стихи поэта, в том числе знаменитая «Ты, крылатая песня, лети...» из фильма 1943 года «Жди меня».

Есть в спектакле и рассказчик (народный артист России Александр Дик), а также персонаж, ассоциирующийся с самим Симоновым (заслуженный артист России Виталий Стремовский). Поэт наблюдает за происходящим. В постановке задействованы артисты трех поколений: каждый со своей театральной школой, взглядом на поэзию, индивидуальным подходом и особой манерой исполнения.