Останки 29 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в Псковской области. Церемония перезахоронения прошла у подножия мемориала в честь защитников Себежского укрепленного района в деревне Заситино.

Как сообщает «Псковская лента новостей», останки красноармейцев были обнаружены в ходе поисковых работ, которые вели отряды «Забытый батальон» (Себеж) и «Обелиск» (Стерлитамак). В мероприятии приняли участие местные жители, ветераны ВОВ, воспитанники детских патриотических клубов и представители власти. Перед началом торжественной церемонии к мемориалу вышел почетный караул и вынес знамя Победы. Ветераны приветствовали флаг стоя, после чего память защитников Себежской земли почтили минутой молчания.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак призвал горожан хранить память о событиях ВОВ и ее героях.

«Себежский край и Псковская земля первыми встретили неприятеля и практически последними изгоняли его с нашей земли. Вечная память героям, вечная слава нашим ветеранам. Спасибо вам! Пока в нас живет память — наш народ не победить», — подчеркнул глава региона.

По данным историков, зимой 1942–1943 годов в Себежском районе Псковской области был создан Братский партизанский край, на территории которого действовали русские, белорусские, латышские подпольщики. Под контролем партизан находилась большая территория с населением около 100 тыс. человек. Партизанское командование организовало эвакуацию детей в глубокий тыл. В распоряжение штаба партизан были выделены 35 самолетов для вывоза детей и раненых на Большую землю.