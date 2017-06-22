Неудачей закончились учения по перехвату баллистических ракет при помощи перехватчиков морского базирования SM-3 Block IIA, которые ВМС США провели у берегов Гавайских островов. Об этом сообщило специализированное издание Defence News.

Оснащенный системой слежения и наведения Aegis эсминец John Paul Jones не смог перехватить запущенные с острова Кауаи баллистические ракеты средней дальности. Системы эсминца зафиксировали ракеты и взяли их на прицел, однако не смогли осуществить сам перехват, передает «Утро.ru».

«Представители программы проведут тщательный анализ информации» об учениях, говорится в заявлении, распространенном агентством по ПРО министерства обороны США по итогам маневров, передает ТАСС. Дополнительные детали обнародуют после проведения исследования.