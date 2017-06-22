Автомобильные дороги Ельца необходимо привести в соответствие с требованиями государственного стандарта. Соответствующий гражданский иск подал и.о. прокурора города. Ответчиком выступала местная администрация.

Проверка проведена в апреле 2017 года совместно с ГИБДД. Уделялось внимание безопасности пешеходов возле образовательных учреждений.

Зафиксировано множество нарушений, в том числе изношенная дорожная разметка, отсутствие флуоресцентной пленки на дорожных знаках, неисправность светофоров, пишет GOROD48. Суд обязал администрацию города отремонтировать светофоры возле школ, а также привести в порядок пешеходные переходы и дорожные знаки.