С 23 по 25 июня в Москве перекроют несколько улиц в связи с подготовкой к празднованию мусульманского праздника Ураза-Байрам. Об этом в четверг сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В пятницу в первой половине дня будет закрыт проезд на Большой Татарской улице, в воскресенье невозможно будет проехать вблизи Московской соборной мечети, по Мещанской и улице Гиляровского. Перекрыто движение будет вблизи Исторической мечети, на Минской улице и на части проспекта Андропова. Как сообщает «РИА Новости», затруднено движение будет рядом с мечетью «Ярдям» и «Инам» по улице Хачатуряна.

В Воскресенье также будет закрыта станция метро «Минская» на вход пассажиров с 7:00 до 8:30 утра.