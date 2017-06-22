Резиденты особой экономической зоны «Тольятти» за первые три месяца 2017 года перечислили государству около 90 млн рублей налоговых и иных платежей. Их общая сумма с начала деятельности первого резидента в ОЭЗ достигла почти 700 млн рублей.

Компании начинают налоговые и таможенные выплаты с момента получения статуса резидента и в последующем наращивают объемы. Как отмечает НИА «Самара», льготный налоговый период действует на этапе строительства и становления производства.

В сентябре 2016 года была завершена процедура передачи полномочий по управлению ОЭЗ правительству Самарской области. К концу года общий объем заявленных инвестиций в ОЭЗ достиг почти 23 млрд рублей, число заявленных рабочих мест превысило 5 тыс. В 2017 году планируется сдать в эксплуатацию достроенные объекты инфраструктуры второго этапа, осуществить запуск двух новых заводов и привлечь трех новых резидентов.