Три жителя города Среднеколымск Республики Саха обвиняются в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору. Им в вину также вменяется незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что в марте 2017 года мужчины находились на рыболовном участке. Без разрешения на охоту они застрелили пять лосей: двух самок и трех молодых самцов, сообщает ИА SakhaNews.

Прокуратура Якутии утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Верхнеколымский районный суд.