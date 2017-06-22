Реконструкция центрального стадиона Красноярска обойдется в 1,6 млрд рублей. Контракт на выполнение работ выиграла московская компания ООО «Элинальфа», следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.

Согласно опубликованной документации, подрядчику предстоит провести работы по реставрации стадиона, а также осуществить перепланировку внутренних помещений и заменить все посадочные места. Арена входит в число памятников архитектуры, поэтому деньги на его реконструкцию будут выделены из бюджета Красноярского края.

Общая вместимость трибун на время проведения Универсиады составит 12 тыс. мест, при дальнейшей эксплуатации — 15 тыс. мест. На стадионе будут обустроены две трибуны, предназначенные для людей с ограниченными физическими возможностями. Ледовую арену необходимо возвести до 31 августа 2018 года. Полностью закончить ремонт планируется к началу Универсиады-2019, сообщает Сибирское агентство новостей.

Добавим, что Центральный стадион станет площадкой для церемонии открытия XIX зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске в марте 2019 года.