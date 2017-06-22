СКР проверит информацию о «несуществующей» деревне Выдрино в Шаховском районе Подмосковья и нарушениях прав ее жителей. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

По документам деревни не существует уже 12 лет, однако в ней продолжают регистрировать жителей. Как сообщает «ТВ Центр», следователи проводят проверку о нарушении прав и интересов жителей деревни Выдрино, пропавшей из всех реестров и документов 12 лет назад. Местные жители сумели выяснить, что юридически их деревни не существует, однако в ней насчитывается порядка 40 домов.

В ходе проверки будет дана правовая оценка должностным лицам администрации Шаховского района. По ее результатам будет принято процессуальное решение.