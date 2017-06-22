Украина не собирается проводить расследование деятельности бывшего главы Одесской областной администрации Михаила Саакашвили. С таким заявлением выступил глава государства Петр Порошенко, находящийся в Брюсселе.

Президент подчеркнул, что не собирается «с кем-либо расследовать деятельность украинских граждан», передает «Интерфакс».

Более того, Порошенко подчеркнул, что он пригласил Саакашвили внедрять реформы в Одесской области, поэтому не приемлет идеи давать оценку его деятельности.

Президент Украины добавил, что любой может увидеть результаты работы Саакашвили в должности руководителя Одесской области.

Ранее Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Петр Порошенко собирается лишить его гражданства, что противоречит конституции страны и международному праву.