В Бразилии в городе Гуарапари столкнулись две машины скорой помощи, грузовик и автобус. В результате ДТП погибли 15 человек, многие были ранены.

Как сообщает бразильская дорожная полиция, грузовик, перевозивший камни, столкнулся с автобусом. Два автомобиля скорой помощи, ехавшие позади, также оказались вовлечены в данное происшествие.

Свидетели утверждают, что водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус, что и повлекло за собой трагические последствия.