На подъезде к кладбищу домашних животных в городе Тында Амурской области выросли горы строительного мусора. Неравнодушные жители уже не могут справиться своими силами и призывают найти нарушителей.

Свалка образовалась недалеко от трассы в аэропорт. Более 10 лет в этом районе существует кладбище для животных. Мусор скапливается с конца марта. Поначалу его было немного, и жители устранили проблему сами. Сейчас гора отходов выросла втрое по сравнению с предыдущей. Как сообщает ИА «Амур.инфо», рядом располагается городская свалка и заброшенный карьер, но нарушители выбрали именно дорогу к кладбищу.

Строительный мусор уже подбирается к захоронениям, где покоятся любимые питомцы жителей окрестностей. Местное население призывает немедленно сообщить, если рядом будут замечены грузовики с отходами.