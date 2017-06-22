Портал WikiLeaks опубликовал новую порцию конфиденциальных документов ЦРУ, продолжающую серию публикаций под общим названием Vault 7. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

CIA's Brutal Kangaroo air-gap jumping virus smuggles out stolen data in images on USB sticks @softwarnet https://t.co/yXrwvEOSTL pic.twitter.com/d8QsfxX605 — Julian Assange (@JulianAssange) 22 июня 2017 г.

Очередная серия публикаций рассказывает о проекте ЦРУ под названием «Жестокий кенгуру». Программа, созданная рамках проекта, «заражает» компьютер, подключенный к интернету, копируется на подсоединенное к нему USB-устройство, а через него распространяется на другие компьютеры, не подключенные к интернету, сообщает РЕН ТВ.

Первую часть пакета документов ЦРУ WikiLeaks опубликовал 7 марта. Эта утечка, которая содержала почти 9 тыс. файлов и документов, была названа крупнейшей в истории разведывательного управления.

Напомним, предыдущий пакет данных об инструментах кибершпионажа «Цветение вишни», позволяющий отслеживать интернет-активность подключенных к беспроводному роутеру Wi-Fi пользователей, был выложен в сеть 15 июня.