Бывший владелец группы компаний «Павловскгранит» Сергей Пойманов, известный подачей в суд США иска о «рейдерском захвате» предприятия, в числе ответчиков по которому числился глава Сбербанка Герман Греф, будет этапирован из Москвы в воронежское СИЗО, где в середине июля возобновится первый судебный процесс по обвинению Пойманова в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Фомичев.

Как напоминает ИА «Абирег», первое дело рассматривается в закрытом режиме в Левобережном суде Воронежа с октября 2016 года. Сергей Пойманов обвиняется в продаже по заниженным ценам активов собственного предприятия «Павловскгранит-Бетон». Следователи оценили ущерб, нанесенный Поймановым самому себе, в 8 млн рублей, необходимых для погашения долга перед кредиторами. Среди них называется и «Павловскгранит-Жилстрой».

Напомним, Сергей Пойманов был основным акционером «Павловскгранита» до конца 2009 года. Известно, что Пойманов брал кредит в Сбербанке в 2008 году на сумму в 5,1 млрд рублей, однако заемщик не смог выплатить долг, для возвращения средств банк действовал по стандартной процедуре.

В начале текущего года стало известно об иске на $750 млн, который был подан компанией PPF Management (головной офис в Денвере) от имени держателей контрольного пакета акций компании «Павловскгранит» Сергея Пойманова и Ирины Подгорной против 22 физических и юридических лиц, в числе которых Герман Греф, Промсвязьбанк и др. В заявлении утверждается, что ответчики хотели уничтожить компанию как конкурента на рынке и завладеть ее активами. PPF Management требует $500 млн материального и $250 млн морального ущерба.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал обвинения экс-владельцев «Павловскгранита» мошенническим актом.

ОАО «Павловскгранит» является одним из крупнейших предприятий по производству нерудных материалов. Первую линию ввели в эксплуатацию в июне 1976 года, вторую и третью — в 1977-м. Проектная мощность предприятия — 7870 тыс. куб. м в год, она была достигнута в 1982 году. В дальнейшем в связи с ухудшением финансово-экономического положения в целом по России объемы производства были снижены.