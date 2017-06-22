В Москве с июля 2017 года мобильные бригады содействия трудоустройству начнут выезжать к людям с ограниченными возможностями здоровья на дом, чтобы помочь найти работу и оформить необходимые документы для приема на новую должность.

Как сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Андрей Бесштанько, этим летом будут созданы первые мобильные группы, способствующие тем, кто не может самостоятельно прийти в отдел трудоустройства. Об этом пишет ТАСС.

Сотрудники центра занятости приедут к ним на дом, чтобы оформить все необходимые документы дома и начать с ними работать. Многие имеют психологический барьер для того, чтобы прийти в службу занятости, отметил Бесштанько.

Также, по данным департамента труда и социальной защиты населения, в России имеется 2810 вакантных мест для инвалидов на постоянную работу.