Приписываемое России вмешательство в выборы президенты США в 2016 году должна была бы остановить администрация Обамы, уверен нынешний американский лидер Дональд Трамп.

«Между прочим, если Россия так активно работала [над вмешательством] в выборы 2016 года, то ведь всё это происходило во время администрации Обамы. И почему тогда они не остановили их?» — написал президент в своем Twitter.

Россия неоднократно опровергала информацию о влиянии, якобы оказываемом РФ на ход президентских выборов в США. «Президент Путин неоднократно говорил, что Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран, тем более в избирательные процессы», — заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.