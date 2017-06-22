Огнестрельные ранения получили 17-летний подросток и 10-летняя девочка в Ставрополе во время задержания мужчины, который пытался сбежать из-под конвоя в суде. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

Инцидент произошел в четверг, 22 июня, в 12:30. Житель Таджикистана 1993 года рождения, обвиняемый по статье «Незаконное производство или сбыт наркотиков», попытался сбежать из-под конвоя при перемещении из здания суда в конвойный автомобиль. Как сообщает сайт НТВ.Ru, попытку пресекли сотрудники конвойного батальона, однако при задержании обвиняемого были ранены двое несовершеннолетних. Пострадавших госпитализировали в одну из больниц города.

По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Дело находится на особом контроле в прокуратуре, сообщает NewsTracker.