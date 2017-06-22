Раненная при задержании заключенного девочка выписана из больницы. Ее жизни ничего не угрожает, заявил пресс-секретарь главы Ставропольского края Алексей Нос.

Он отметил, что девочке была оказана вся необходимая помощь, после чего она покинула больницу вместе с родителями.

Что касается второго подростка, получившего ранение, то он остается в больнице. Его состояние также не вызывает опасений.

Нос добавил, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил руководителям краевых министерств здравоохранения и образования разобраться в инциденте. В настоящий момент они находятся на месте событий.

В четверг, 22 июня, в Ставрополе осужденный по статье 228.1 УК РФ («Производство или сбыт наркотиков») 24-летний гражданин Таджикистана попытался сбежать при перемещении из зала суда в конвойный автомобиль. При задержании беглеца правоохранители применили табельное оружие и ранили 17-летнего юношу и 10-летнюю девочку.