РФ и НАТО собираются провести новое заседание Совета Россия–НАТО (СРН). Однако его повестка и дата еще не согласованы.

«Мы находимся в контакте с Россией по вопросу возможного проведения нового заседания Совета Россия–НАТО», — информирует агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, пожелавший остаться неизвестным.

Ранее замглавы МИД РФ Алексей Мешков сообщал, что встреча Совета Росси–НАТО на уровне постпредов может состояться в июле.

Москва и Брюссель прорабатывают конкретные сроки проведения этого мероприятия.