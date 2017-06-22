Путин поддержал идею наделения МЧС новыми полномочиями
Президент России Владимир Путин заявил, что не возражает против предложения наделить МЧС полномочиями по контролю за выплатами гражданам РФ, которые пострадали при чрезвычайных ситуациях.
«Я не против, надо посмотреть только, с юристами проговорить это, но, думаю, в рамках ваших полномочий, связанных с преодолением последствий чрезвычайных ситуаций, наверное, это можно сделать», — заявил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что вопросы, связанные с компенсацией ущерба от непогоды, требуют дисциплины. По мнению президента, сотрудники МЧС должны следить за происходящим и оперативно определять объем ущерба пострадавших россиян.