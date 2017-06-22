Президент России Владимир Путин заявил, что не возражает против предложения наделить МЧС полномочиями по контролю за выплатами гражданам РФ, которые пострадали при чрезвычайных ситуациях.

«Я не против, надо посмотреть только, с юристами проговорить это, но, думаю, в рамках ваших полномочий, связанных с преодолением последствий чрезвычайных ситуаций, наверное, это можно сделать», — заявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что вопросы, связанные с компенсацией ущерба от непогоды, требуют дисциплины. По мнению президента, сотрудники МЧС должны следить за происходящим и оперативно определять объем ущерба пострадавших россиян.