Бывший депутат Брянской областной думы Александр Тюлин предстал перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и незаконной рубке леса в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы и штрафа в размере 400 тыс. рублей.

С января 2012 года по март 2014 года Тюлин по факту был начальников коммерческой организацией ООО «Синтез К». Он подавал фиктивные налоговые декларации и уклонился таким образом от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму почти 34 млн рублей, пишет NASHBRYANSK.RU.

Три коммерческие организации, которым руководил депутат, незаконно вырубили лесные насаждения на территории Навлинского и Трубчевского районов. Ущерб составил 33,6 млн рублей. Помимо штрафа и реального срока, суд запретил Тюлину занимать определенные должности в течение 2,5 года.