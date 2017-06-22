Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится со своим китайским коллегой в октябре. Однако, по заявлению замдиректора первого департамента Азии внешнеполитического ведомства России Андрея Смородина, точная дата пока не известна. Дипломат добавил, что китайская сторона пока не может определиться. Ранее посол РФ в Китае Андрей Денисов сообщал, что в 2017 году в КНР пройдет регулярная встреча Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна. Это будет 22-я встреча политиков.