Американское ЦРУ уволило нескольких сотрудников, которые почти год воровали из торговых автоматов.

По данным BuzzFeed, в период с осени 2012 по май 2013 года сотрудниками американского ведомства был украден товар более чем на $3 тыс.

Похитители использовали хитрый способ: они отсоединяли сетевой кабель вендингового автомата, благодаря которому машина связывалась с платежной системой FreedomPay, после чего «оплачивали» товар банковскими картами, на которых отсутствовали средства, и забирали еду и напитки.

Когда сотрудники обслуживающей автоматы с едой компании обнаружили недостачу, рядом с терминалами были установлены камеры видеонаблюдения, которые и помогли выявить способ хищения и злоумышленников.

Как отмечает издание, все подозреваемые признали свою причастность к преступлению и были уволены. Отмечается, что министерство юстиции США решило не возбуждать по данному факту уголовное дело.