По данным Фонда Кино, кинофильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» остается самым популярным среди граждан России за 2016 год.

В телерейтинге участвовало 20 картин, сообщает Газета.ru. Первое место заняла картина «Любовь и голуби» (8,7% просмотров от общей аудитории), на второй строчке находится лента «Джентльмены удачи» Александра Серого (7,9%), на третье –– «Пес Барбос и необычный кросс» Леонида Гайдая (7,6%).

Исследование проводилось в рамках проекта TV Index компанией Mediascope. Среди российских кинолент в списке также присутствуют три американских фильма.