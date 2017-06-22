«Единая Россия» интересуется законопроектом о запрете властям регионов тратить бюджетные средства на самопиар.

Фракция предложила провести повторное обсуждение этого законопроекта на заседании профильного комитета Госдумы 6 июля.

Поправки хотят внести в закон об общих принципах организации региональной власти.

Он дополняется нормой о том, что органы государственной власти субъекта РФ не вправе «осуществлять прямо или косвенно расходы на информирование о деятельности органов государственной власти субъекта РФ, за исключением случаев, связанных с оказанием государственных услуг и случаев, прямо установленных федеральными законами».