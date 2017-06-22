Состав поездов с голосовым оповещением на русском и английском языках будет запущен в Нижегородском метрополитене. Поезд проследует от станции «Горьковская» в пятницу, 23 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

На Автозаводской линии названия станций будут озвучиваться мужским голосом, а на Сормовско-Мещерской — женским. Изменения будут внесены в рамках создания комфортной навигационной среды для иностранных гостей Нижнего Новгорода и повышения культуры обслуживания пассажиров, сообщает ИА «НьюсНН».

Нижегородский метрополитен (ранее — Горьковский) был открыт в 1985 году. По числу станций нижегородское метро занимает третье место в России после Московского и Санкт-Петербургского метрополитенов.