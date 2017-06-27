За первые пять месяцев 2017 года число россиян, заболевших острым гепатитом А, выросло в два раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Роспотребнадзора. По мнению экспертов, причиной роста заболеваемости могла стать недостаточная вакцинация. Ранее Роспотребнадзор предупреждал о вспышке гепатита А (острое вирусное заболевание печени, которое вызывает поражение клеток) в Европе и рекомендовал внимательнее отнестись к этой информации при планировании поездок.

По средним показателям с января по май 2017 года на 100 тыс. россиян было выявлено 3,22 случая заболевания острым гепатитом А. В тот же период в прошлом году этот показатель был вдвое меньше и составлял 1,63 случая, сообщили «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора. Всего за 2017 год уже зафиксировано 4710 случаев выявления заболевания.

По мнению представителей Роспотребнадзора, распространению вируса гепатита А способствует недостаток обеспечения населения качественной питьевой водой: загрязнение источников водоснабжения, несовершенство технологий очистки, несвоевременная реконструкция и ремонт разводящих сетей, а также нарушения санитарного и противоэпидемического режима в детских образовательных и оздоровительных учреждениях.

В Минздраве не смогли оперативно прокомментировать сложившуюся ситуацию.

— Показатель заболеваемости среди мужчин в возрасте 20–29 и 30–39 лет за первые пять месяцев 2017 года превысил показатель заболеваемости среди женщин в данных возрастных группах за аналогичный период, что было нехарактерно для 2015 и 2016 годов, — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также пояснили, что сдержать распространение вируса может вакцинация против вируса гепатита А, однако она не проводится в рамках национального календаря прививок.

— Вакцинация проводится регионами за счет собственных средств, прививают преимущественно детей дошкольного и школьного возраста. Взрослые прививаются, если относятся к группам риска, — сотрудники общественного питания, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, — пояснили в Роспотребнадзоре.

Заместитель директора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов Игорь Морозов тоже считает, что причина роста заболеваемости в том, что в России сегодня население недостаточно прививают от гепатита А.

— В целом у нас не очень грамотные граждане в том, что касается здоровья и особенно вакцинации. Сейчас активно пропагандируется вредность прививок, но это заблуждение. Например, у нас имеется очень хорошая вакцина против гепатита А. Любая прививка не гарантирует того, что человек не заболеет, но болезнь точно пройдет без осложнений, — заявил специалист.

В Роспотребнадзоре отметили, что «неоднократно обращали внимание региональных властей на необходимость достаточного обеспечения прививками против гепатита А групп риска». Там уточнили, что в 2015 году было привито 475 тыс. человек (в 2014-м — 520 тыс., в 2013-м — 510 тыс.). Данными за 2016 год в службе не располагают.

Самые высокие уровни заболеваемости гепатитом А зарегистрированы в Удмуртской Республике (7,4 случая на 100 тыс. населения), Иркутской (6,9), Ивановской областях (6,6), Пермском крае (6,2), Пензенской (6,1), Новосибирской (5,8), Костромской (5,5), Калужской областях (5,4), городе Санкт-Петербурге (5,3), Самарской области (5,2), Республике Мордовия (5) и Вологодской области (4,6).