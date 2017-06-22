ОПЕК анонсировала следующую министерскую встречу по мониторингу соглашения по сокращению добычи нефти. Она пройдет 24 июля в Санкт-Петербурге.

В пресс-релизе организации отмечается, что условия соглашения в мае были выполнены на 106%.

В конце 2016 года ОПЕК и страны, не входящие в организацию, договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, из которых 300 тыс. — доля России.

Действие договора распространялось на первое полугодие 2017 года. Впоследствии соглашение было продлено до конца марта 2018 года.