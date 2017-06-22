В Орле в День памяти и скорби возложили цветы к стеле «Орел — город воинской славы». В торжественной церемонии приняли участие руководители области и города, представители духовенства, члены общественных организаций ветераны и жители города. Перед ее началом прошла минута молчания в память павших в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня вечером в 22 часа состоится акция «Свеча памяти». Она проходит во многих российских городах и в 80 странах мира. Каждый год в этот день в память о погибших приспускают государственные флаги, возлагают цветы и венки к мемориалам и памятникам, зажигают свечи и проводят минуту молчания.

Как напоминает InfoOrel.ru, более 460 тыс. бойцов и командиров Красной Армии погибли и пропали без вести на территории Орловской области в годы Великой Отечественной. Санитарные потери превысили 600 тыс. человек.