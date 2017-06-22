Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами правительства итоги недавней "Прямой линии", в ходе которой граждане пожаловались главе государства на состояние автодорог в регионах, мусорные полигоны возле жилых массивов и задержку перечислений средств жителям, пострадавшим от природных катаклизмов. За нарушения досталось губернатору Московской области Андрею Воробьеву и министру природных ресурсов Сергею Донскому: президент потребовал через месяц ликвидировать свалку в подмосковной Балашихе, жители которой в прямом эфире рассказали о неудачном соседстве с полигоном.

О том, что они что живут рядом со свалкой жители Балашихи сообщили Владимиру Путину во время "Прямой линии" 15 июня. Причем дома, по их словам, были построены здесь уже после образования полигона. 22 июня в ходе совещания с кабинетом министров президент попросил объясниться министра природных ресурсов Сергея Донского.

- Вы их тоже видели. Собственно, что «видели»? Вы и так знаете, насколько серьёзна эта проблема. Я только хочу понять, кто же всё-таки давал разрешение на строительство там, в той же Московской области? Сергей Ефимович, есть у вас эта информация? - обратился Владимир Путин к министру. - Нельзя сказать, что люди самозахватом землю заняли и самостоятельно в нарушение каких-то норм там что-то построили. Это же многоквартирные дома, правильно?

Дома оказались действительно многоквартирными, однако, как сообщил Сергей Донской, нарушений при строительстве допущено не было.

- Владимир Владимирович, уточню. Минприроды не занимается, но мы как раз сейчас в части всей свалки ТБО поднимали все вопросы и уточнили следующее. Установлена санэпидемзона этой свалки, она составляет 500 метров, была установлена в 2003 году. И строительство этих домов как раз проходило за этой санэпидемзоной, то есть в принципе нарушений не было, - рапортовал министр.

- Нормы не нарушали, а жить невозможно, - заметил президент.

Глава Минприроды тут же сообщил, что свалку закроют в 2019 году и продолжил свой доклад. Однако глава государства призвал министра четко отвечать на вопросы.

- Из того, что вы рассказали, я мало что понял, я как представитель тех людей, которые задавали вопросы мне, как жить в таких условиях, - заявил президент. - Вы вот мне как представителю этих людей, которые живут рядом с этой помойкой, скажите, когда будет закрыта эта свалка, которая жить не даёт им и их детям? Когда она будет закрыта и что это будет такое, как это будет происходить? Конкретно.

Сергей Донской снова было напомнил про 2019-й год: областные власти, по его словам, должны обратиться к правительству с заявкой на финансирование ликвидации свалки. Однако, как оказалось, ввоз мусора до этого времени будет продолжен. Главу государства такое положение дел категорически не устроило.

- Значит, послушайте меня, - обратился он к министру. - Чтобы Воробьёв (губернатор Московской области Андрей Воробьев - "Известия") меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку. Документы, которые должны быть подготовлены - я не хочу здесь заниматься вещами, которые невозможны к исполнению - должны быть подготовлены в самые короткие сроки, я имею в виду эту экспертизу: геологию, состав этого мусора и так далее.

Обозначив сроки выполнения задачи, Владимир Путин пообещал через месяц спросить о том, что сделано в итоге - и с министра, и с губернатора.

- Вы сказали, что он (Андрей Воробьев – "Известия") должен написать заявку на то, чтобы получить соответствующие средства на это. Считайте, что написал. К концу дня она точно будет, эта заявка, - пояснил глава государства.

Выплаты пострадавшим

Еще одна проблема - задержки выплат гражданам, чьи дома и имущество были повреждены или утрачены при природных катаклизмах. Президент и в этом случае был непреклонен.

- Вы слышали, что есть определённые нарекания со стороны граждан, и справедливые: деньги-то не дошли или не везде дошли, - подчеркнул он. - Ещё раз хочу напомнить: и федеральные органы власти, и региональные должны держать это под строгим, постоянным контролем. Речь идёт и о выплате соответствующих денежных компенсаций за утраченное имущество, частично либо полностью, и о восстановлении жилого фонда.

Жалобу на задержки выплат в прямом эфире озвучила жительница Ставрополья - ее дом был подтоплен в результате паводков. Глава МЧС Владимир Пучков, докладывая президенту о результатах проверки, отметил, что 12 из 17 тысяч граждан уже получили материальную помощь из федерального и краевого бюджетов. Однако Владимир Путин к этой информации отнесся скептически, напомнив, что помощь была оказана только в день "Прямой линии"

- На счетах-то деньги были, в том же Ставропольском крае – до 6 миллиардов, по-моему, на счетах было. И могли бы, зная, что перевод обеспечен 100-процентно, могли бы и начать эту работу своевременно, - подчеркнул глава государства. - И МЧС, конечно, должно наблюдать внимательно за тем, что происходит. Но и ваша структура должна оперативно работать по определению объёмов ущерба. Мы с вами знаем, что без соответствующих результатов работы комиссий решения окончательно не принимаются. Поэтому здесь нужно делать как можно быстрее, не затягивать. Хорошо?

Владимир Пучков ответил "есть", после чего о ходе перечисления средств пострадавшим доложил уже министр финансов. Как сообщил Андрей Силуанов, оно контролируется непосредственно Министерством финансов и Федеральным казначейством.

- Казначейству даны необходимые поручения о том, чтобы эти решения и деньги, которые предусмотрены для выплаты гражданам, перечислялись незамедлительно, в тот же день и в ту же минуту, что называется, - доложил Антон Силуанов, однако президент засомневался в скорости работы финансовых органов.

- Ну, незамедлительно-то не получается. Где ж «незамедлительно»? Если только в день проведения мероприятия, «Прямой линии», перечислены деньги, значит не незамедлительно. Я вас прошу повнимательнее к этому отнестись, - сказал Владимир Путин.

Дорожная сеть

Президент поднял вопрос и о состоянии дорог в регионах: такие жалобы также прозвучали в ходе "Прямой линии". Глава государства поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву организовать перераспределение акцизов на топливо в пользу региональных дорожных фондов. Министр финансов Антон Силуанов тут же заметил, что его ведомство уже готовит соответствующие поправки к налоговому законодательству. Президент решил уточнить, когда предложения вступят в законную силу. Услышав дату, глава государства не выдержал.

- Опять 2019 год. Очень хорошо. Я сейчас не буду определять, сколько, но совершенно точно нужно часть средств, которые мы забрали из этих акцизов, перераспределить в пользу регионов, хотя бы один рубль туда надо добавить, - поручил президент. - Антон Германович (Силуанов - "Известия"), я вас прошу поработать именно в этом плане, иначе мы уйдём за 2019-й, потом будет 2020-й, 2025-й, и будем на телегах там ездить, там невозможно будет вообще передвигаться. Деградирует дорожная сеть.

Члены кабинета министров заверили Владимира Путина, что поручения выполнят в срок.