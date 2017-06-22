Китайская баржа и судно-толкач встали в нескольких метрах от российского берега в районе Благовещенска. Суда заметили отдыхающие рядом жители.

Так близко иностранные баржи в этом районе Благовещенска еще не видели. Очевидцы с берега наблюдали, как китайский экипаж нервничал, до берега доносились крики, сообщает ИА «Амур.инфо».

В администрации речного вокзала Благовещенска ни о каких происшествиях не знают, отмечая, что китайская сторона за помощью в их компанию не обращалась. Предположительно суда, скорее всего, стояли в ожидании отправления, но с учетом невысокого уровня воды в Амуре могли сесть на мель.