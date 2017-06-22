Второй президент Украины Леонид Кучма на балтийско-черноморском форуме «Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора» заявил, что Европа ставит Украину на колени, но не оказывает конкретной помощи. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Мы об экономике вообще забыли, мы разваливаемся начисто! Мы становимся сырьевым придатком. У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство. Высоких технологических производств практически нет», — цитирует Кучму «Газета.Ру».

По мнению бывшего президента Украины, страна никому не будет нужна, если будет бедна. По словам Кучмы, сейчас в стране нет единства ни в обществе, ни среди политиков, что мешает решению проблем. А между тем, подчеркну он, ситуация на 90% находится в руках самих украинских граждан. Кучма также призвал страну не ходить по всему миру «с протянутой рукой», сообщает телеканал «360».