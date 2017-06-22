У берегов Гватемалы произошли сильные подземные толчки магнитудой 6,8. Как сообщает Геологическая служба США (USGS), эпицентр землятресения располагался в 38 км к юго-западу от города Пуэрто Сан Хосе, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

В результате несчастного случая в городе повалило несколько деревьев и ряд районов остались без электричества. Информации о пострадавших пока нет, пишет «РИА Новости».

Первые подземные толчки зафиксировали в 6:31 по местному времени.