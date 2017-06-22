Инспекция не нашла нарушений в частном зоопарке, расположенном в Новошахтинске Ростовской области. Как установлено во время проверки, все животные привиты и содержатся в нормальных условиях. Заведение закрыто, но там остались олени, ворона и медведь.

Пока этих питомцев не могут перевезти по разным причинам. Остальные звери уже обрели новый дом: некоторых приняли в зоопарках региона, часть животных забрал бывший владелец.

Как пишет RostovGazeta, экспозиция работала более 10 лет, однако из-за нехватки средств зверинец пришлось закрыть. Ранее в интернете появились сообщения, что оставшиеся животные голодают и содержатся в плохих условиях.