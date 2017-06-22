Журнал Forbes опубликовал рейтинг 50 семей российских государственных служащих с наибольшими доходами. Он размещен на сайте издания.

Суммарный семейный доход участников списка по результатам 2016 года превысил, согласно рейтингу «Власть и деньги — 2017. 50 госслужащих с наибольшими доходами», 35 млрд рублей. Нижний порог отсечения составляет почти 260 млн рублей. У 10 человек, вошедших в рейтинг, семейный доход превысил 1 млрд рублей.

Так, возглавила рейтинг семья депутата горсовета Улан-Удэ и владельца розничной сети «Титан» Вадима Бредния. Общее состояние оценивается в 2,8 млрд рублей. Бредний работал токарем на Ангарской лесоперерабатывающей базе Братского ЛПК до 1989 года, сообщает издание. Свою компанию он основал в 1995 году.

Второе место занимает Валерий Пономарев — член Совета Федерации, акционер рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот», чье состояние оценивается в 2,7 млрд рублей. До 1991 года Пономарев работал товароведом, затем — гендиректором производителя номерных знаков для автомобилей «Знак». Членом Совфеда от Камчатского края он стал в 2011 году.

Президент Татарстана Рустам Минниханов стоит на третьем месте. Супруга Минниханова продала в прошлом году часть бизнеса. Таким образом, в 2016 году доход на семью составил 2,3 млрд рублей. До того как стать президентом в 2010 году, Рустам Минниханов работал инженером.

Депутатом Госдумы, по данным издания, является каждый четвертый участник рейтинга. В число 200 богатейших бизнесменов России входят семь человек из списка.

Отметим, первый подобный рейтинг составлялся в 2010 году. В нем не набралось и 50 человек, годовой доход которых составил более 100 млн рублей, напоминает телеканал «360».