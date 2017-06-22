Проблема с блокировкой сайта google.ru решена, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в четверг. Причиной включения знаменитого поисковика в реестр запрещенных сайтов было перенаправление с начальной страницы на сайт букмекеров.

«Google в настоящее время решение выполнил, всё убрал, и ресурс, соответственно, вынесен из Единого реестра», — приводит агентство «Интерфакс» слова Жарова.

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что в данный момент сайт выполнил требование российского законодательства.

Ранее некоторые российские интернет-пользователи пожаловались на блокировку сайта google.ru.

Напомним, что российский домен Google был внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора в 2016 году по решению Федеральной налоговой службы (ФНС), однако спустя некоторое время домен из списка исчез.