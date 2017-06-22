Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил незамедлительно закрыть мусорный полигон «Кучино» в подмосковной Балашихе после требования президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Губернатором Московской области Андреем Воробьевым во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона «Кучино» в городском округе Балашиха», - говорится в сообщении. Полигон перестанет работать 23 июня.

Ранее жители Балашихи рассказали главе государства в ходе «Прямой линии» об огромной мусорной свалке в одном из микрорайонов. Президент поручил премьер-министру Медведеву лично заняться этим вопросом.