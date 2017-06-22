Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с академиками РАН, заявил, что наука в России должна внести свой вклад в рост экономики страны, помочь ей стать одним из мировых лидеров.

«Сегодня она [российская наука] должна обеспечить безусловное развитие российской экономики, причем сделать это так, чтобы наша страна не только вписалась, а была одним из лидеров уже начавшейся технологической революции, чтобы в новый технологический уклад Россия вошла в качестве одного из лидеров», — заявил президент.

Путин также подчеркнул, что он считает, что современная наука в РФ безусловно обладает такими шансами, несмотря на «утечку мозгов» в период 1990–2000-х годов.

«Потенциал, заложенный вами и вашими предшественниками, колоссальный, и он остался, база осталась, есть и новые серьезные достижения, причем мирового уровня», — добавил Владимир Путин.