Незаконная торговля на Арбате в Биробиджане возмутила мэра города Евгения Коростелева. Он намерен подключить правоохранительные органы для решения проблемы с нарушителями.

На еженедельном обходе города Евгений Коростелев был неприятно удивлен, увидев на центральной улице стихийную торговлю. На Арбате расположились продавцы сумками, бижутерией и фруктами. На вопрос о праве вести здесь торговлю, продавцы отвечали, что получили разрешение в мэрии. Правда доказать этого нарушители не смоги, документов них не было. Глава мэрии уточнил, что этот участок арендован местным предпринимателем и возмутился, что товар реализует не он, а неизвестные люди, сообщает ИА EAOMedia.

На той же территории находится и прокат детских автомобилей. По закону она является зоной обслуживания и деловой активности, поэтому использовать ее для досуга и отдыха — нарушение закона. На улицах города нашлись проблемы с брусчаткой и ненадлежащим состоянием фонтанов. Все проблемы обещали решить в ближайшее время.