Вратарь «Уфы» Александр Беленов в ближайшее время заключит новое соглашение с клубом из столицы Башкортостана, сообщает «Спорт-Экспресс». Предыдущий договор между сторонами истек по окончании сезона-2016/2017. Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов заявлял о заинтересованности в заключении нового контракта с 30-летним голкипером.

Беленов перешел в «Уфу» минувшей зимой из махачкалинского «Анжи». В составе уфимцев он провел 10 матчей в чемпионате России, пропустил 10 голов.

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