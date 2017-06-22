Сотрудники УФСБ России по Саратовской области пресекли деятельность цеха по незаконному производству алкогольной продукции в Саратове.

Как сообщает «Взгляд-инфо», помещение, приспособленное для производства контрафактного алкоголя в промышленных масштабах, было обнаружено в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории корпусов бывшей птицефабрики на Московском шоссе, 148. В ходе обысков силовики изъяли порядка 80 т контрафактной водки, а также крупную партию пустой тары и около 15 тыс. поддельных акцизных марок.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Материалы переданы в ГУ МВД России по Саратовской области.