От должности временно отстранен начальник ФКУ ИК-16 УФСИН по Архангельской области. Ранее в отношении Сергея Савенкова было возбуждено уголовное дело по статье «Подстрекательство должностного лица к совершению служебного подлога». Сейчас же принято решение о временном отстранении его от выполнения служебных обязанностей, передает ИА FlashNord.

Следствие считает, что Савенков может использовать свое служебное положение, чтобы мешать расследованию, поскольку в деле участвуют его подчиненные, на которых он может повлиять, информирует телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Архангельской области.

Закон не определяет конкретный срок отстранения, этот вопрос остается на усмотрение следователя, который ведет уголовное дело.

Напомним, директор ИК-16 был задержан за вождение в нетрезвом виде в декабре 2016 года. Первое освидетельствование факт опьянения подтвердило. Однако врач-психиатр, который по совместительству работает в колонии, провел повторный анализ.

Как выяснилось, вместо своего начальника он освидетельствовал другого человека. Таким образом, медик внес в документ заведомо ложные сведения. Факт подлога вскрыли сотрудники ГИБДД.

Уголовное дело первоначально было заведено на врача, по нему Савенков проходил как свидетель. Сейчас же его статус изменен.