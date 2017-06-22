Жертвами мощного взрыва, прогремевшего в столице Сомали Могадишо в четверг, 22 июня, погибло не менее четырех человек, заявили в полиции.

Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух на самой оживленной улице города Мака-аль-Мукарам. Взрыв прогремел неподалеку от полицейского участка в квартале Вабери.

«Нам известно, что погибли четыре человека», — приводит слова майора Мохамеда Хуссейна Reuters.

Пока ни одна из террористических организаций, действующих в Сомали, не взяла на себя ответственность за взрыв.