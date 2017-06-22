Можно с большой долей вероятности говорить, что лидер ИГ (террористическая группировка, запрещена в России) Аль-Багдади ликвидирован. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил, что Аль-Багдади был ликвидирован в результате удара ВКС России по командному пункту боевиков в южном предместье сирийского города Ракка.

По словам Сыромолотова, если эта информация окажется правдой, можно будет говорить об очередном успехе российских Вооруженных сил в борьбе с терроризмом.

«Важно понимать, что тергруппировки являются структурами с жесткой иерархией, и устранение их лидеров ведет к существенной дезорганизации террористов, вносит страх и панику в их ряды», — цитирует слова дипломата агентство «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщали, что в результате удара российской авиации Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен. До этого о его возможной гибели неоднократно сообщали в США.